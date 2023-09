Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Idalia, considerata la un moment dat uragan de gradul 4, a devastat parți din statele americane Florida, Georgia, Carolina de Nord și de Sud. Ploile torențiale care au insoțit furtuna au produs inundații și pene de curent in Cuba.

- Florida a emis marti ordine de evacuare pentru mai multi locuitori de pe coasta sa vestica inainte de sosirea uraganului Idalia, care ar putea sa creasca in intensitate si sa devina „extrem de periculos” inainte sa atinga uscatul miercuri, potrivit autoritatilor americane, informeaza AFP, preluata de…

- Date uluitoare despre accidentul in care doi oameni au fost grav raniți, in aceasta dimineața, pe Aleea Industriei din Buzau. Polițiștii anunța ca șoferul banuit avea o alcoolemie de 1,98 mg/l alcool pur in aerul expirat. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, polițiștii din Buzau au fost sesizați…

- Taifunul Doksuri a facut prapad in China. Cel putin 2 oameni au murit si sunt sute de sinistrati, dupa ce vijelia a maturat mai multe regiuni din nordul tarii, inclusiv capitala Beijing. Mai multe localitati sunt sub ape, iar centrul oraselor au ajuns cimiitre de masini. Aproape jumatate de milion de…

- Situație dramatica in județul Tulcea. Mai multe persoane au ramas blocate in mașini, pe drumul national care face legatura cu Braila, din cauza unei viituri. Cateva autoturisme au fost luate pe sus de șuvoaiele involburate.

- ”90% dintre bicicliști nu respecta nici macar minimul de legislație, iar conducatorii statului au lasat și trotinetele electrice la liber”, scrie pe Info Trafic Cluj-Napoca cel care a postat filmarea din centrul Clujului.

- Cozi imense și imbulzeala pe aeroportul din Iași. Mai mulți pasageri printre care și cetațeni ai Rpublicii Moldova stau blocați de mai bine de 12 ore, dupa ce zborurile le-au fost anulate.

- Insula greceasca Rodos este in aceasta perioada cuprinsa de flacari, iar turiștii fug cat de repede pot din hotelurile in care sunt cazați. De altfel, au fost trimise și mesaje de evacuare de catre autoritați. Incendii puternice pe o insula din Grecia unde se afla mulți romani Romanii care se afla acum…