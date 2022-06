700 de lei pentru pensionari. Totul despre ajutorul social acordat de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Județeana de Pensii Maramures anunta ca in luna iulie beneficiarii ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei vor primi o singura data un ajutor financiar in valoare de 700 de lei, reglementat prin OUG nr.74/2022. Oficialii Casei de Pensii Maramureș spun ca sunt avute in vedere…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook. Conform sursei…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care prevede acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei, in luna iulie, pensionarilor cu venituri mici. Sprijinul financiar se acorda daca toate veniturile unui pensionar, cumulate, sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei. Ajutorul…

- Social-democratul Marius Budai, aflat in fruntea Ministerului Muncii, a venit cu precizari cu privire la creșterea pensiilor. Și anume ce se va intampla cu pensiile, de la 1 ianuarie anul viitor. Declarațiile ministrului Muncii vin in contextul recentelor mențiuni pe care le facuse liderul PSD pe acest…

- Dupa apariția in Monitorul Oficial a numelor fiecarei persoane care beneficiaza de ajutor financiar guvernamental, de astazi a inceput virarea sumelor in contul careienilor afectați de explozia din data de 27 februarie 2022 din piața Avram Iancu. Un numar de 8 persoane vor primi cate 10 mii de lei…

- In timp ce primarul evazionist Kovacs uita ca a promis 1000 lei lunar timp de 1 an pentru plata chiriei careienilor care au ramas fara locuințele proprietate dupa explozia din 27 februarie și ofera acum doar 800 de lei pe timp de 6 luni, Guvernul a aprobat in ședința de astazi un ajutor de urgența pentru…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, social-democratul Marius Budai, a promovat o serie de programe sociale destinate persoanelor varstnice, care au fost aprobate de Guvernul Romaniei. Astfel, prin intermediul acestor programe de finanțare, autoritațile publice…