7 sfaturi pentru sănătatea articulațiilor Sanatatea articulațiilor este un subiect ce ar trebui sa ne preocupe intotdeauna, nu doar atunci cand apar durerile. Acestea ne permit, de exemplu, sa mergem, sa sarim, sa alergam, sa practicam sportul preferat sau sa dansam. Sunt insa mecanisme fragile, Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca intreg organismul sa funcționeze corespunzator, rinichii tai trebuie fie intr-o stare buna, daca nu vrei sa ai probleme de sanatate. Cele mai evidente semne care indica faptul ca nu funcționeaza așa cum ar fi normal sunt: schimbarea culorii urinei, starile de voma, anemia, dificultațile respiratorii,…

- MediCOOL este primul show care pune sanatatea pe primul loc. Este o emisiune in care medicul Mihail Pautov, specialist in chirurgie generala la Institutul Fundeni, raspunde la intrebari de natura medicala pentru ca noi sa avem o mai buna viziune despre cum putem avea grija de sanatatea noastra.

- Carnea de miel si produsele din carne trebuie achizitionate numai din locuri special amenajate, dotate si autorizate, insa trebuie sa aiba si stampila de control sanitar-veterinar, pentru a avea garantia unui produs sigur, afirma Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Patul potrivit pentru dormitorul tau poate parea ușor de ales, insa exista multe aspecte de care trebuie sa ții cont. Noaptea corpul se odihnește și colecteaza energie pentru o noua zi. Relaxarea este deosebit de importanta pentru coloana vertebrala. Mușchii spatelui se relaxeaza atunci cand forma…

- Mașina ta este unul dintre bunurile tale cele mai valoroase și, de asemenea, una dintre cele mai mari cheltuieli. Pentru majoritatea oamenilor, acesta este principalul mijloc de transport. Te ajuta sa ajungi la serviciu, sa mergi la cumparaturi și sa iți vizitezi familia și prietenii. Dar menținerea…

- Cum sa ramai in siguranța atunci cand pleci la munte? Cei care adora drumețiile sau doar ajung in astfel de locuri pentru peisaje trebuie sa fie foarte atenți atunci cand aleg aceasta zona. Iata 5 sfaturi extrem de utile pentru orice turist! Daca planuiești o excursie la munte, ai grija in primul rand…

- Sa lucrezi in industria muzicala poate fi o sabie cu doua taisuri. Pe de-o parte, ai parte de faima, bani si recunoasterea meritelor, insa pe de alta, trebuie sa muncesti extrem de mult pentru a ajunge acolo unde ti-ai dorit, iar drumul nu va fi unul foarte usor. Toti marii artisti au pornit de unde

- Menținerea climatului de siguranța in școli și educarea elevilor in sensul adoptarii unui comportament preventiv in orice situație reprezinta preocupari permanente pentru polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Valcea. In acest sens, polițiștii Biroului Siguranța Școlara desfașoara mai multe…