7 români arestați în Canada pentru furturi, în valoare de peste 70.000 de dolari O grupare de hoți din Romania care a furat bunuri, in valoare de peste 70.000 de dolari in Quebec au fost arestați de autoritațile din Canada. Poliția Laval (SPL) a facut arestarile și se așteapta ca expunerea unor astfel de cazuri sa incurajeze alți comercianți sa raporteze alte furturi care ar fi putut fi comise […] The post 7 romani arestați in Canada pentru furturi, in valoare de peste 70.000 de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

