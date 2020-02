Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile de temperatura dauneaza perechilor de incalțaminte, mai ales celor din piele, precum cizmele sau ghetele. Acest lucru este valabil cand prognoza meteo aduce ploaie și frig, dar și soare și caldura. Toți factorii externi direcți sau indirecți accentueaza urmele de uzura. Avem tendința sa…

- Orice nutritionist poate spune ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, deoarece contine foarte multi nutrienti, insa este important sa cunosti si ce alimente trebuie consumate dimineata pentru a te bucura de aceste efecte. Consuma oua Ouale sunt bogate in proteine si nutrienti, activand…

- La cei 45 de ani ai sai, frumoasa Victoria Beckham ne arata, din cand in cand, pe instastories, cu ce se mai rasfata la micul dejun. Supriza zilelor trecute: paine toast cu avocado. Insa nu orice paine, ci tocmai o franzela care costa 5,95 lire sterline, un pret care i-a socat pe fanii creatoarei de...…

- Iata o lista cu alimente sanatoase, dar si norocoase pentru rascrucea dintre ani. Legume verzi, pe lista alimentelor sanatoase si norocoase Se spune ca legumele verzi sunt cu noroc de anul nou pentru ca seamana cu banii. Sunt si pline de vitamine si minerale deci nu ai de ce sa le eviti. …

- Fie ca mergi sa te vopsești sau pentru o tunsoare noua, atunci cand pleci de la salon parul pare ca arata mai bine ca niciodata – este mai stralucitor, mai matasos și este aranjat perfect. Trucurile folosite de hairstyliști pentru a-i da parului tau un aspect superb nu sunt insa atat de complicate precum…

- „Leii roșii” primesc vizita campioanei Elveției, Fribourg Olympic, in etapa a 6-a (ultima) din Grupa D a FIBA Europe Cup. Cele 49 de meciuri precedente s-au desfașurat pe parcursul a șase sezoane, in cadrul FIBA EuroChallenge (12), FIBA Europe Cup (16), respectiv Basketball Champions League…

- Pristolnicele sunt obiecte de lemn legate de cultul morților, au forma de cruce și sunt ornamentate in feluri diferite. Cele mai multe au forma unei troițe cu patru brațe, fiind ornamentate prin crestare și traforare. Indiferent de forma pe care o au, toate pristolnicele au crestate la baza inițialele…

- „Am votat in turul doi pentru o Romanie normala, așa cum am votat și in primul tur. Aș vrea sa transmit un mesaj pentru reșițeni in primul rand. Indiferent cu cine votam, intotdeauna sa nu uitam sa ne sprijinim. Trebuie sa sprijinim curajul impotriva fricii, sa sprijinim munca impotriva lenei,…