Stiri pe aceeasi tema

- In premiera in Romania, și tocmai intr-un context de piața delicat și problematic, ceasul simbol al orologeriei contemporane, Richard Mille, apare la vanzare intr-o licitație publica, peste cateva zile, in seara de 26 mai. Avand un preț de pornire de 90.000 de euro, raportat la o valoare de piața de…

- De ce trebuie sa platim in aceste zile, in care ne confruntam cu pandemia mai mult ca oricand, cu cardul decat sa apelam la cash? De ce un card e mult mai sigur azi decat era in urma cu cativa ani sau de ce nu trebuie sa ne stresam foarte tare cu ideea ca printre lucrurile pe care e musai sa le dezinfectam…

- Filelist.ro nu mai exista, domeniul fiind sechestrat și inchis. Vestea buna este ca serverele s-au mutat. ”Am vrea sa va oferim mai multe detalii legat de sechestrarea domeniului .ro, insa nu avem. Cat știți voi, atata știm și noi. Din acest motiv am și amanat acest anunț, deoarece speram sa apara…

- Retailerul suedez IKEA a publicat in mai multe state americane și europene rețeta pentru celebrele chifteluțe suedeze, precum și pentru sosul specific care le insoțește. Ambasada Suediei la București a remarcat evenimentul intr-un mesaj pe Facebook. Dupa ce am divulgat rețeta chifteluțelor suedeze la…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din Romania a facut o mutare strategica, dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3/2020.Astfel, acesta vine in sprijinul celor din linia intai, schimband... Citește AICI ce MUTARE STRATEGICA a facut un cunoscut supermarket - FACILITATE pentru…

- Drama in muzica romaneasca. Tanarul Catalin Caragea, solistul trupei 7 Klase, s-a stins din viața in urma cu o zi. Tanarul de 22 de ani și-ar fi pus capat zilelor din cauza faptului ca statea singur și ca parinții sai erau plecați peste hotare. „ Poliția a fost alerta in aceasta dimineața la ora 03:21,...…

- Ovidiu Bojor este doctor in farmacie, inventatorul fitoterapiei moderne in Romania si academician. Nimic din ce e legat de plante nu-i este strain, de aceea profesorul Ovidiu Bojor este intotdeauna consultat cand vine vorba de acestea. In cartea sa ”Afecțiunile aparatului respirator – Terapii Complementare”,…

- Cel mai cunoscut vlogger din Romania a facut 19 ani pe 28 februaie, motiv de bucurie și de petrecere pentru el și prietenii lui. Andrei Șelaru din Craiova și-a dorit sa fie alaturi de prieteni așa ca a plecat la munte cu colegii din trupa 5Gang și alți prieteni unde s-au distrat de minune. Nici... Read…