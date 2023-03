Stiri pe aceeasi tema

- Cele șapte persoane, reținute pe 11 martie, acuzate de pregatirea dezordinilor in masa, au primit 30 de zile in arest preventiv in Penitenciarul nr. 13 Hotarirea a fost luata de Judecatoria Chișinau cu sediul in sectorul Ciocana, scrie Pro TV. Poliția a destructurat simbata, 11 martie, un grup de persoane…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a admis demersurile procurorilor, privind plasarea in arest preventiv a tinerilor reținuți sambata pentru pregatirea dezordinilor in masa . Astfel, cei șapte tineri urmeaza sa stea in arest urmatoarele 30 de zile. Cei șapte barbați reținuți pentru pregatirea destabilizarilor…

- Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va sta in arest preventiv pana la 1 aprilie curent. Astfel de decizie a luata marți de catre Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, scrie Ziarul Național . Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca, in prezent, apararea face cunoștința cu materialele cauzei…

- Președintele raionului Calarași și un șef de direcție a Consiliului raional au primit 30 de zile arest preventiv, transmite moldova1. Totodata, primarul de Calarași a fost plasat in arest preventiv pentru 20 de zile. Deciziile au fost pronunțate astazi, 2 februarie, de Judecatoria Chișinau, cu sediul…

- Marina Tauber, deputata fracțiunii partidului politic Șor a mai primit inca 20 de zile de arest la domiciliu. Hotarirea a fost pronunțata astazi, 29 decembrie, de Judecatoria Chișinau cu sediul in sectorul Ciocana, transmite Știri.md. Deputata a fost reținuta pe 21 iulie, zi in care a ramas fara imunitate…

- Deputata Partidului „Șor” Marina Tauber ramane in arest la domiciliu pentru inca 20 de zile. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Judecatoria Chișinau cu sediu la Ciocana.

- Ofițerii Direcției Antidrog a INI, Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, sub conducerea procurorii PCCOCS, au reținut doi barbați in timp ce vindeau marijuana in Chișinau, iar al treilea – urmare a perchezițiilor de la domiciliul sau din Anenii Noi, soldate cu circa 2,5 kg de marijuana ridicata,…