Stiri pe aceeasi tema

- 30 octombrie 2022, sapte ani de la incendiul din clubul Colectiv, 65 de morți și 150 de raniți mutilați pe viața. Incendiul din Colectiv s-a produs in seara zilei de 30 octombrie 2015, in jurul orei 22:30, in incinta clubului amenajat intr-o fosta hala a fabricii Pionierul, in sectorul 4 din București.Ceeace…

- Doi ani, cat a asteptat Curtea de Apel Bucuresti un raport de expertiza, procesul Hexi Pharma a batut pasul pe loc. Azi, in sala de judecata, si inculpatii, dar si procurorii au depus obiectii la acest raport, insa instanta a anuntat ca pe 8 noiembrie ar putea fi ultimul termen. „Ar cam fi momentul”,…

- „Disco ’89: Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu”, „Medea’s Boys” și „Sara/Mara”, sunt cele trei spectacole care se joaca in octombrie la teatrul Apollo111 din București, unul dintre cele mai importante spații culturale private din Romania.

- Doi medici la Spitalul Municipal din Campina, un ginecolog și un pediatru, au fost trimiși in judecata pentru abuz in serviciu dupa ce, in timpul unei garzi la spital, au lasat sa moara un copil nascut prematur, scrie Ziare.com. Cazul medicului ginecolog Florian Robe de la Maternitatea Polizu din Capitala,…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, este vorba despre un barbat cu varsta de 41 de ani, din Bucuresti.Starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare.Pana in prezent, in Romania au fost…

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei, a vorbit, miercuri, 14 septembrie, despre stadiul cercetarilor din dosarul deschis, in iulie anul acesta, pentru investigarea infracțiunilor contra umanitații comise in razboiul din Ucraina. Gabriela Scutea a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa,…

- A crescut numarul victimelor din accidentul de joi seara petrecut in județul Ilfov, pe DN4. A murit și al doilea șofer, care era in stare grava la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. In urma impactului, și-au mai pierdut viața patru persoane, membri ai aceleiași familii, dintre care doi copii. Tragedia…