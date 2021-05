Stiri pe aceeasi tema

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge luni in Romania, acestea urmand sa fie livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Transportul catre centrele…

- O noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge luni, 5 aprilie, in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate…

- 511.290 doze de vaccin Pfizer sosesc in Romania O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge maine, 05 aprilie, in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech a ajuns luni, 29 martie, in Romania. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate…

- Maine, 22 martie, va sosi in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Maine, 22 martie, va sosi in Romania o noua transa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 345.150 doze. La Centrul Regional de Depozitare Constanta ajung 38.610 de doze. Maine, 22 martie, va sosi in Romania o noua transa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate…

- Maine, 08 martie, soseste in Romania o noua transa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze.Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale…

- Luni, 22 februarie, sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…