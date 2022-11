Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta a organizat ldquo;Topul firmelor din judetul Constanta" a XXIX ndash; a editie, eveniment traditional pentru cea mai dinamica si solida comunitate de afaceri din Constanta.Structura clasamentelor au fost realizata de catre Camera de Comert,…

- Joi, 27 noiembrie, la Bistrița-Nasaud, a avut loc top-ul județean al firmelor, eveniment care premiaza anual cele mai performante firme din județ. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a adus in atenție peste 1000 de companii din județ cu rezultate notabile, care s-au clasat pe podium.…

- Uraganul Ian a lasat in urma un dezastru in Florida. Pierderi de vieți omenești, zone intinse sub apa, numeroase case distruse de vant și inundații, barci și mașini aruncate cat colo ca niște jucarii stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fara curent electric. Președintele Joe Biden spune ca bilanțul…

- AJUTOR de stat de 300 de milioane de euro pentru companiile din industria prelucratoare. Subprefectul Mureșan: „Se adreseaza preponderent firmelor romanești” AJUTOR de stat de 300 de milioane de euro pentru companiile din industria prelucratoare. Subprefectul Mureșan: „Se adreseaza preponderent firmelor…

- Nicușor Dan da economia jos din pod. Primarul general al Capitalei anunta ca in cladirea Primariei au fost luate masuri pentru economisirea energiei, astfel ca a fost redus „foarte mult” consumul cu aerul conditionat si cu iluminatul pe timpul noptii. Totodata, a fost oprita functionarea centralei proprii,…

- O ”bomba cu ceas” pentru economia chineza o reprezinta sectorul imobiliar, considera South China Morning Post, vorbind despre 50 de milioane de apartamente ramase neocupate, care au devenit o povara pentru proprietarii ingrijorați. ”Visul chinezilor de a avea o locuința proprietate personala se clatina…

- Thrillerul de actiune „Bullet Train”, care se afla din nou pe prima pozitie la box office-ul nord-american in al doilea weekend de la lansare cu 13,1 milioane de dolari incasari din 4.357 de cinematografe, a fost singurul film care a incasat cel putin 10 milioane de dolari din vanzarea de bilete,…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si preluate de Agerpres. Cele 3.476 de societati…