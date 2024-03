660 de permise auto reținute, în ultimele 24 de ore Politistii rutieri au retras 317 certificate de inmatriculare si au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri sau alte substante interzise, in urma actiunilor desfasurate ieri. “Principalele misiuni la nivel national, din ultimele 24 de ore, ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, au fost prevenirea […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

