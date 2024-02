Amenzi de peste 35.000 de lei și permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de mașini verificate Polițiștii și jandarmii din Alba au aplicat amenzi de peste 35.000 de lei, in cadrul unor acțiuni desfașurate in județ, in ultimele 24 de ore. Potrivit IPJ Alba, marți, 6 februarie, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala pentru prevenirea incidentelor care […] Citește Amenzi de peste 35.000 de lei și permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor…