- Dupa ce au fost ținuți efectiv ostatici de trupele ruse timp de mai bine de trei saptamani, 64 de lucratori de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil din Ucraina au reușit in sfarșit sa plece, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Sirenele antiaeriene suna de la primele ore ale dimineții de miercuri in marile orașe din Ucraina. Blocuri și stații de metrou au fost ținta atacurilor in Kiev. In Mariupol trupele ruse țin ostatici 400 de medici și pacienți, spune primarul localitații. Ca urmare a bombardamentelor și fragmentelor de…

- Sursa de alimentare a centralei nucleare de la Cernobil a fost restabilita duminica, a anuntat agentia nucleara ucraineana Energoatom, citandu-l pe ministrul ucrainean al Energiei, relateaza AFP. ”Astazi, datorita eforturilor incredibile ale specialistilor de la Ukrenergo (operatorul ucrainean al santierului),…

- Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil: Anunțul facut de Ministerul rus al Energiei Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil: Anunțul facut de Ministerul rus al Energiei Ministerul rus al Energiei a declarat joi ca specialiștii din Belarus au…

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a…

- Reactoarele centralei nucleare Zaporojjia din Ucraina nu au fost avariate și nu a existat nicio eliberare de material radioactiv dupa ce un proiectil a lovit peste noapte o cladire din apropiere de pe amplasament, a declarat vineri (4 martie 2022), șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica,…

- Rusia va trimite parasutisti pentru a ajuta la asigurarea pazei centralei nucleare inchise de la Cernobil, nu departe de capitala ucraineana Kiev, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, transmite Reuters.Acesta a mentionat ca nivelul de radiatii la centrala este normal, informeaza…

- Trupele rusești au luat ostatic personalul centralei nucleare de la Cernobil, a anunțat joi noaptea Casa Alba, care spune ca situația este ”incredibil de alarmanta”. ”Tocmai sosesc rapoarte ca personalul de la centrala nucleara de la Cernobil din Ucraina este ținut ostatic de soldații ruși”, a transmis…