Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 78.612 doze de vaccin, dintre care 62.717 Pfizer, 8.273 Moderna si 7.

- Un numar de 57.615 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 1 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 58.261 de persoane. In total, de…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva COVID 2.015.307 de persoane, potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 147 de reacții adverse. 58.261 de persoane au fost…

- Reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid 19 (CNCAV) au anuntat, miercuri, ca Romania a ajuns la doua milioane de persoane vaccinate impotriva coronavirusului. Peste trei milioane de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate in Romania,…

- In ultimele 24 de ore au fost administrate 59.108 de doze de vaccin impotriva Covid-19 in Romania, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19. Dintre aceste doze, 46.802 au fost din vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, 4.322 au fost din vaccinul produs…

- Vaccinul anti-Covid de la Johnson&Johnson. Pentru ce varsta este indicat, cum se administreaza și ce reacții adverse au fost anunțate. Un nou vaccin anti COVID-19 va ajunge in Romania la jumatatea lunii aprilie. Autoritațile au publicat informații esențiale despre acesta. Vaccinul anti-COVID…

- Peste 220.000 de persoane cu varsta de peste 65 de ani și mai mult de 89.000 de pacienți cu boli cronice s-au vaccinat impotriva COVID-19, de la debutul etapei a doua a campaniei, in urma cu exact o luna, timp in care au avut loc mai multe amanari la vaccinare, inclusiv pentru bolnavii cronici, din…

- 666.942 de persoane au fost vaccinate pana acum anti Covid in Romania, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV .Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19…