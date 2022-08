Stiri pe aceeasi tema

- Luni noaptea, in a doua zi dedicata manifestarilor de Ziua Timisoarei, in Parcul Rozelor a cantat celebra trupa Phoenix. Mult spus trupa, deoarece majoritatea membrilor fondatori nu au raspuns pozitiv invitatiei, datorita relatiilor incordate cu cel ce se crede liderul formatiei, Nicu Covaci. Chiar…

- Dominic Fritz a fost huiduit pe scena, de Ziua Timisoarei. Marți seara, trupa Phoenix a susținut un concert aniversar pe scena din Parcul Rozelor, fiind astfel marcat, in fața fanilor, cei 60 de ani de activitate ai legendarei formații.

- Concertul pe care formația Phoenix il va susține in aceasta seara in Parcul Rozelor, inclus in cadrul manifestarilor incluse in Ziua Timișoarei a suscitat un interes deosebit, mai ales datorita faptului ca de o buna bucata de vreme au existat zvonuri care au propagat ideea ca la aceasta aniversare vor…

- Ziua Timișoarei era ocazia perfecta pentru ca cei de la Phoenix sa sarbatoreasca in familie, dar alaturi de timișoreni, 60 de ani de activitate. Dar, certurile ”in familie” vor face ca sarbatoarea sa fie una a capului familiei, Nicu Covaci, alaturi de doar unii dintre membri, plus ”cei mai buni dintre…