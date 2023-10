Stiri pe aceeasi tema

- “Un conducator auto ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un parapet si ulterior cu un autoturism ce circula din sens opus”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, inspectorul Ramona Ciofu.La fata locului intervin mai multe echipaje SMURD si de la Serviciul…

- Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 20:50, pe o sosea in apropierea localitatii Secuieni din judetul Neamt. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, in varsta de 33 de ani, din Secuieni, conducea un autoturism, dinspre localitatea Secuieni spre Butnaresti,…

- Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 20:50, pe o sosea in apropierea localitatii Secuieni din judetul Neamt. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce un barbat, in varsta de 33 de ani, din Secuieni, conducea un autoturism, dinspre localitatea Secuieni spre…

- Un accident violent s-a produs marți seara pe Centura București, intre localitațile Dragomirești și Chitila, județul Ilfov.O persoana a fost ranita in urma coliziunii a doua autoturisme.„Pe DN Centura București, intre localitațile Dragomirești și Chitila, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier…

- Doi minori si mama lor au fost raniti intr-un accident rutier produs in localitatea Horia de un sofer din judetul Bacau, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta…

- Astazi, pe 15 august 2023, un accident s ar fi produs la iesirea din municipiul Pascani spre Lespezi, potrivit unei informari ISU Iasi. In urma impactului a rezultat doar o victima, constienta. Conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Iasi, un accident…

- Un accident violent a avut loc luni dimineața la intrarea in localitatea Cracaoani, județul Neamț. Mai multe persoane au fost ranite. Sase persoane au fost ranite, luni, dupa ce autoutilitara in care se aflau a intrat in coliziune cu un autoturism, la Cracaoani, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Astazi, pe 4 august 2023, s a produs un accident intre o masina si o autoutiliara in zona localitatii Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt. Un batran de 65 de ani si un minor de 13 ani au fost transportati de urgenta la CPU Roman. Vineri, pe 4 august 2023, pompierii din Neamt au fost instiintati…