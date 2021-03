Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de Iarna 2021 la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia: In seara zilei de vineri, 5 martie 2021, incepand cu ora 22.00, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata slujba privegherii. In ceea ce privește programul liturgic al Catedralei Reintregirii din dimineața zilei de sambata (6…

- Sarbatoarea Mosilor de Iarna sau Sambata Mortilor cum mai este cunoscuta in popor este o sarbatoare religioasa in care oamenii isi pomenesc mortii. Obiceiul este respectat cu sfintenie si in Gorj unde zeci de gospodine se pregatesc inca de astazi cu...

- Guvernul lasa Biserica fara bani. Bugetul alocat este cu 89% mai mic fața de anul trecut. Guvernul a redus drastic bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lacașurilor de cult, cu aproape 89% fața de 2020. Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe…

- Moșii de iarna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. In aceasta zi importanta se face pomenirea morților. Moșii de iarna marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților, care…

- Ne apropiem cu pași rapizi de Moșii de iarna 2021, una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Aceasta celebrare se face la inceputul anului. Care sunt tradițiile și obiceiurile care se respecta cu sfințenie in aceasta zi. Cand pica Moșii de iarna 2021 și Sambata Morților.…

- Sambata Morților, Moșii de iarna sau Sambata Lasatului Secului este una dintre sarbatorile importante din calendarul ortodox. Vezi cand sunt Moșii de iarna 2021 și care sunt obiceiurile și tradițiile din aceasta zi. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. Aceasta…

- Conform tradiției pe data de 2 februarie a fiecarui an se sarbatorește ziua Ursului, Stretenia sau Intampinarea Domnului. In aceasta zi iarna se intampina cu primavara. Se spune din batrani ca in ziua de Stretenie ursul va ieși din barlog și, cu acest prilej, se pot face previziuni meteorologice importante…

- Brașovul, mirificul oraș aflat la poalele Tampei, are parte de o clima destul de rece, ceea ce ii obliga pe locuitorii lui sa poarte haine groase o perioada destul de lunga din an. Femeile știu ca frigul și tendințele in fashion nu sunt cei mai buni prieteni, insa brașovencele au un stil aparte, ceea…