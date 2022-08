6 august 1877 – România condusă de Carol I preia comanda trupelor aliate ruso-române Osman Pasa, comandantul fortelor otomane asediate la Plevna, a organizat defensiva si a respins doua asalturi rusesti cauzind multe pierderi trupelor ruse. In acest moment, ambele parti erau aproximativ egale in termeni de numar de soldati (aproximativ 40.000 fiecare parte), iar armata rusa era demoralizata de cele doua esecuri. Rusia nu mai avea alte trupe la dispozitie pe care sa le trimita intr-un nou asalt al Plevnei, asa ca armatele tarului au asediat fortareata si au solicitat Romaniei sa trimita intariri. Comandantul trupelor ruse de pe frontul balcanic, marele duce Nicolai, a cerut cu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

