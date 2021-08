591 de cazuri noi de COVID-19 în România Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.408 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.051.800 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 591 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

