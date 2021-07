58 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din peste 23.500 de teste

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au raportat 75 de decese (46 barbați și 29 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. 70 dintre aceste decese sunt din perioade anterioare și au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatații. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane…

- Autoritațile au raportat și 97 de decese, dar doar 6 dintre acestea au survenit in ultimele 24 de ore. Restul de 91 de decese sunt de anul trecut si din prima jumatate a acestui an, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de sanatate publica din tara,…

- Autoritațile au raportat 87 de decese (60 barbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. 82 dintre aceste decese sunt anterioare ultimelor 24 de ore și au fost introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 1.422 persoane, fiind efectuate 26.443 de teste RT-PCR si 12.046 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.041 pacienti. Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.063.949 de…

- Azi au fost raportate 94 de decese (46 barbați și 48 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.346. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI. In județul Mureș au fost raportate 80 de cazuri noi, rata fiind de 1,49, in Brașov sunt 34 de cazuri…

- In ultimele ore au fost raportate 88 de decese (41 barbați și 47 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.067, iar dintre acestea, 1.253 sunt internate la ATI. In județul Mures au fost raportate 39 de cazuri noi, incidența fiind de 1,70 la mie…

- Pana astazi, 14 apr, in județul Mureș au fost confirmate 22.041 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 141 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 411 persoane cu test…

- Pana astazi, 13 apr, in județul Mureș au fost confirmate 21.900 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 100 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 417 persoane cu test…