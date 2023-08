Stiri pe aceeasi tema

- Numarul celor ucisi sau raniti pe campul de lupta din Ucraina se apropie de 500.000 de soldati rusi si ucraineni, au declarat oficiali americani pentru New York Times, marcand o crestere semnificativa a numarului de morti in acest an, dupa luptele intense din estul tarii, conform The Guardian.

- Numarul total al militarilor ucraineni si rusi ucisi sau raniti de la inceperea razboiului, in urma cu 18 luni, se apropie de 500.000, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, informeaza Mediafax.Conform oficialilor citati, care au preferat sa ramana anonimi, armata rusa…

- Rusia a recrutat agenti operativi in Polonia, pentru a declanșa atacuri asupra convoaielor militare care traverseaza aceasta țara spre Ucraina. Informația a fost publicata de ziarul The Washington Post, care citeaza surse militare.

- Pe rețelele sociale au aparut inregistrari video cu acțiuni de lupta ale unui grup de voluntari americani care lupta de partea Kievului in conflictul din Ucraina. Imaginile, filmate chiar de un bodycam al unui soldat american, arata cum grupul de voluntari ai SUA incearca sa scape de bombele de mortier…

- Trupele lui Vladimir Putin castreaza prizonierii de razboi ucraineni cu cuțite de buzunar in lagarele de tortura rusești. Aceasta este marturisirea a doi supraviețuitori care s-au intors in Ucraina.

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Antrenarea pilotilor ucraineni pentru a putea pilota avioane de vanatoare F-16, de fabricatie americana, nu face din Alianta Nord-Atlantica parte la conflict, a declarat marti, 23 mai, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres."Ucraina are dreptul…