Numarul de posturi necesare pentru desfașurarea in condiții optime a activitații in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, in anul școlar 2020-2021, a fost suplimentat cu 500. Decizia a fost adoptata in ședința Executivului de astazi, 10 septembrie, cu obiectivul de a nu fi prejudiciat dreptul la educație al elevilor, in contextul in care, in […]