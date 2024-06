Stiri pe aceeasi tema

- Anca Molnar s-a stins din viața la varsta de 34 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Familia și apropiații femeii sunt distruși de durere. Dupa ce mama sa a murit, fiul acesteia a transmis un mesaj sfașietor prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lacrimi si durere in familia tanarului de 26 de ani, din satul Habeni, care s-a izbit violent cu mașina de un copac, vineri dupa-amiaza, pe raza comunei Bucșani. Din cauza multiplelor leziuni suferite, acesta a decedat la spital. „Din nefericire, pe parcursul zilei de ieri, șoferul a decedat la spital”,…

- Au trecut doua saptamani de cand Marius Țepeliga, lautarul care s-a luptat cu o boala grava, a murit. Familia trece prin momente cumplite și cu greu poate accepta faptul ca nu le mai este alaturi fizic. Lautarul avea un frate, pe Ciprian, cu care se ințelegea de minune.