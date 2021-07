500 de kilograme de cocaină descoperite în cutii de banane, într-un depozit de legume Drogurile despre care se presupune ca provin din Columbia au fost descoperite in 40 de cutii de banane. Au fost aduse in Europa prin portul Anvers din Belgia, apoi marfa a ajuns in portul Constanța și este foate neclar la acest moment cum au ajuns in depozitul de legume și fructe din Chiajna, de langa […] The post 500 de kilograme de cocaina descoperite in cutii de banane, intr-un depozit de legume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cantitate mare de cocaina, drog de mare risc, a fost descoperita de politisti intr-un depozit din comuna Chiajna, de langa Bucuresti: o jumatate de tona, plasata in 40 de cutii cu banane, au declarat pentru G4Media.ro surse din Politie. Potrivit acestora, bananele ar fi fost importate din Belgia.…

- O jumatate de tona de cocaina a fost descoperita intr-un transport de banane care a trecut prin portul Costanța și, conform unor surse judiciare, ar fi ajuns intr-un depozit de fructe și legume din Ilfov.

- In contextul inundațiilor severe care au lovit Europa de Vest și au devastat Germania, Belgia și Țarile de Jos, oficialii germani au declarat, joi, ca se tem ca 158 de persoane inca disparute, ar putea sa nu fie gasite. In Germania, cea mai afectata țara, orașe intregi au fost inundate de apa, in timp…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat, miercuri, ca a fost redeschisa magistrala București – Constanța. Toate trenurile de calatori spre și dinspre litoral circula pe ruta directa. La Fetești, unde cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, traficul e redirecționat pe un singur fir.…

- Traficul rutier a fost dat peste cap, miercuri dupa-amiaza, pe A4 Agigea – Ovidiu, in urma unui accident in care au fost implicate trei TIR-uri. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca, in județul Constanța, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, la km 18+700, circulația este restricționata pe…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anunțat vineri dimineața ca efectivele de forțe de ordine vor fi suplimentate din acest week-end. Astfel, in stațiunile de pe litoral vor fi detașați 400 de polițiști și 600 de pompieri de la unitațile din țara. Lucian Bode se afla in vizita de lucru la Constanța.…

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Comisia Europeana a revizuit in urcare estimarea privind creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,8% la 5,1%. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis ca sunt vești extraordinar de bune, care plaseaza țara noastra pe locul al treilea in UE, dupa Spania și Franța. “Veștile bune…