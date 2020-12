50 de infectări, în ultimele 24 de ore. Situația la nivelul județului Alba Pana la data de 22 decembrie 2020, in județ s-au inregistrat 11854 de persoane confirmate pozitiv, 10353 de persoane vindecate și 311 decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 580 de probe (271 la DSP si 309 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 137617. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 50 de noi cazuri, astfel: Abrud – 1 Aiud – 2 Alba Iulia – 20 Blaj – 2 Cugir – 1 Ocna Mureș – 7 Sebeș – 2 Zlatna – 2 Albac – 1 Cetatea de Balta – 1 Ciuruleasa – 2 Cricau – 1 Sancel – 1 Șona – 1 + 6 cazuri noi in focare Post-ul 50 de infectari, in ultimele 24 de ore. Situația… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

