- Energia Pandurii a ratat cel de-al doilea obiectiv, acela de a juca in finala Cupei Romaniei. Gorjenii au pierdut meciul cu Bucovina Suceava, scor 29-31, dupa un meci destul de echilibrat adjudecat de suceveni pe final de partida. Intrecerea a...

- Ziarul Unirea Unirea Alba Iulia – repere ale fotbalului albaiulian in perioada interbelica | Meciul din Cupa Romaniei, cu Venus București, din 1934, relatat in presa vremii Anul trecut a fost organizata o extrem de interesanta expoziție de fotografii la Muzeul Principia din municipiul reședința al județului…

- Tehnicianul formației Poli Iași, Mircea Rednic, a exultat la finalul meciului cu Universitatea Craiova , caștigat cu 3-2, in sferturile Cupei Romaniei. „Sunt fericit, ma bucur pentru baieți, pentru ca știu cat sufereau. Lucram bine la antrenamente, faceam munca multa, sacrificii, dar rezultatele nu…

- Cupa Romaniei: Dinamo a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei dupa victoria cu Academica Clinceni, 1-0, insa nu este principala favorita la caștigarea competiției! FCSB, programata sa joace joi la Hermannstadt, și Craiova, care evolueaza azi contra Politehnicii Iași, in deplasare, sunt…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa care precede partida cu Petrolul Ploiesti din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, ca spera ca jucatorii sai sa obtina calificarea in semifinale, lucru care ar reprezenta cea mai buna…

- Florin Prunea (51 de ani), președintele lui Dinamo, a abordat cele mai interesante subiecte dupa victoria echipei sale cu Academica Clinceni, scor 1-0, care a calificat-o pe formația din „Ștefan cel Mare” in semifinalele Cupei Romaniei. Programul + rezultatele din Cupa Romaniei despre posibila demitere…

- Petrolul Ploiești și Sepsi Sf. Gheorghe joaca astazi, de la ora 17:30, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV DIGI Sport 1, TV Telekom Sport 1 și LOOK TV. Programul + rezultatele din Cupa Romaniei liveTEXT de la 17:30 » Petrolul…

