- HOROSCOP SEPTEMBRIE 2020. Paleta de schimbari pentru luna Septembrie este una diversificata. De pilda, nativii Varsator se lanseaza in plan profesional in sensul in care iși afirma abilitațile și le sunt puse in valoare de un job nou, viața nativilor Leu ia o intorsatura neașteptata tot pe plan profesional,…

- BERBECUnele persoane din preajma ar putea sa incerce sa obtina foloase din relatia pe care o aveti. Astrele va indeamna sa nu cadeti in plasa acestor indivizi. Starea de sanatate va fi, in general, buna.

- Horoscopul zilei de marți, 30 iunie 2020. Destinul are numeroase cai de a ne arata ca viața este una frumoasa pentru fiecare, intr-un mod unic. Fericirea ta nu poate fi și fericiarea altuia. In interiorul tau exista o lume plina de suprize și de frumos pe care trebuie sa o lași sa te umple. Daca ceva…

- Berbec Nativii din zodia Berbec au parte de o luna foarte buna din punct de vedere financiar! Se pare ca o sa investești intr-o afacere, care iți va aduce destul de mulți bani. Plus de asta, aceasta investiție te va ajuta sa iți faci și mai multe relații in domeniu. Taur…

- Eclipsa de Luna plina in Sagetator are semnificatii profunde. Ea vine sa ne ghideze sa stam fermi pe pozitii, sa ne regasim puterea si sa dam voie vocii interioare sa vorbeasca. Aceasta eclipsa de Luna plina in Sagetator da startul unei serii de eclipse care ne vor transpune pe o alta cale, foarte…

- ANM anunța vreme schimbatoare care ar putea provoca disconfort multor persoane din cauza fluctuațiilor atmosferice. Temepraturile vor fi ba foarte ridicate, ba foarte scazute, insoțite de fenomene meteo periculoase.

- Potrivit meteorologilor, in majoritatea regiunilor vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina. De asemenea, ploile vor avea caracter torential, iar in intervale…

- Luni Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 și 26 de grade Celsius, iar cele minime intre 5 și 15 grade. Cerul va fi variabil in nordul si nord-estul tarii, iar in rest va prezenta innorari. In regiunile sud-vestice si sudice, in cursul zilei pe arii restranse se vor semnala ploi de scurta durata,…