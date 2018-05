Este adevarat ca e greu, dar nu este imposibil. Inainte de a pune in aplicare orice sfat pentru parinti incearca sa te gandesti ca nervii nu vor duce la nimic bun, in plus poate contribui la racirea relatiilor dintre parinti si copii. Iata cateva sfaturi pentru parinti care ti-ar putea prinde bine.

Sfaturi parinti #1: Respira!



Inspiri, expiri si repeti. Acest exercitiu iti va fi de folos pentru a te linisti. De fiecare data cand simti ca sangele ti se urca la cap si esti pe cale sa explodezi, intoarce-te inchide ochii si respira. Ragazul te va ajuta si sa-ti revizuiesti putin…