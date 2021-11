5 sfaturi esențiale pentru a deschide o prajitorie de cafea In anul 2020, piața cafenelelor din Romania a fost o industrie de 300 milioane de euro. Asta inseamna o mulțime de boabe de cafea! Daca va place cafeaua, este posibil sa va fi gandit sa va deschideți propria prajitorie de cafea. O prajitorie de cafea se ocupa de prajirea boabelor de cafea verde la diferite niveluri de prajire pentru a fi ulterior macinate și preparate. Odata prajita, aceasta va fi vanduta direct clienților, sau prin intermediul cafenelelor, retailerilor sau magazinelor alimentare. Un barista ar putea ajunge in situația de a invața clienții cum sa deguste cafeaua. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Ar trebui sa stiti cateva lucruri in ceea ce priveste autoritatile locale. Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritatile locale de trei ori – la rectificare bugetara, prin calamitati si apoi din Fondul de rezerva. Nu am vazut din partea autoritatilor locale pana in acest moment…

- Val de critici pentru președintele Klaus Iohannis și dupa ce l-a desemnat pe Nicolae Ciuca drept candidat de premier, motivand ca „este nevoie de o soluție reala„. Iohannis a postat anunțul și pe pagina sa de Facebook, iar reacțiile nu au intarziat. Un psiholog iși imagineaza chiar un discurs al președintelui…

- Un cunoscut cantareț din Romania s-a filmat in timp ce se afla cu mașina intr-o intersecție aglomerata din București prin care nu putea sa treaca, scrie ro-viral.video. El a gasit o soluție inedita prin care sa deblocheze traficul, insa doar pentru cateva momente cat sa apuce el sa treaca.Puteți vedea…

- Conducerea Postei vrea sa impuna zile libere neplatite la nivelul personalului de conducere si functional, dupa ce fondul de salarii pentru acest an a fost depasit cu 27 milioane de lei, reclama sindicalistii postali. Acestia spun ca situatia a fost cauzata de angajarea a peste 250 de persoane pe functii…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Nikos Dendias, a declarat miercuri ca Romania poate conta pe "deplinul sprijin" al tarii sale pentru eforturile de a adera la Schengen si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). "Puteti conta pe deplinul nostru sprijin…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Taierea ilegala de lemne continua in Romania. Alți doi barbați din județul Alba au fost prinși cu 12 metri cubi de lemn taiat ilegal. Acum, cei doi barbați sunt cercetați penal.Cercetați penal, dupa ce au fost prinși la taiat de lemnePolițiștii din Salciua au acționat, pe raza comunei, pentru combaterea…

- Persoanele care tranziteaza sau calatoresc in Ungaria trebuie sa plateasca vinieta. In caz contrar risca amenzi. Cat costa vigneta in Ungaria și care sunt taxele de drum pe autostrazi? Exista mai multe tipuri de viniete, clasificate in funcție de valabilitatea acestora: Cat costa vigneta in Ungaria…