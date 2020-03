5 reguli simple pentru a reduce riscurile la cumpărături 1. Nu cumpara produse de pe strada In perioadele de criza ești tentat sa cauți alternative mai ieftine. Dar tot atunci exista oameni care vor sa profite chiar mai mult decat de obicei de faptul ca suntem vulnerabili. Uneori, chiar și cei de la care ai cumparat ani la rand produse "pe sub mana" vor incerca sa-ți vanda lucruri de calitate proasta. Sau poate ei inșiși vor fi inșelați de cei de la care se aprovizioneaza. De aceea, este important sa cumperi doar din magazine. Doar așa vei fi sigur ca produsele pe care le duci acasa sunt cele pe care le-ai platit, pentru ca sunt verificate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

