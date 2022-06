5 obiceiuri care afectează FICATUL. Atenție la consumul de dulciuri! Mananci prea multe dulciuri Prea mult zahar nu inseamna doar risc crescut de carii, ci si probleme cu ficatul. In special fructoza este greu de asimilat, fiind transformata in grasime care se depune pe organe, cauzand ficatul gras. Studiile arata ca zaharul in exces este la fel de periculos pentru ficat precum consumul de alcool, chiar daca nu ai probleme cu greutatea. Asadar, redu consumul de dulciuri, produse de patiserie, bomboane, dar si bauturi carbogazoase indulcite cu fructoza sau zahar, inclusiv energizantele! Iei prea multe suplimente Chiar daca sunt naturale, astfel de suplimente nu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Claudia - Adelina Artenie, medic primar Dermatovenerologie, Arcadia: Eruptia polimorfa la lumina este cea mai frecventa forma de alergie solara. Se manifesta sub forma unor pete mici, rosii, pruriginoase, frecvente pe gat, decolteu, umeri, brate. Eruptia polimorfa la lumina apare la prima expunere…

- Unele dintre ele nu sunt atat de grave, simptomele ameliorandu-se de la sine, dar sunt situatii cand degetele umflate de la maini pot semnala probleme ce trebuie tratate cat mai rapid. Consumul excesiv de sare, artrita, sindromul de tunel carpian, infectiile bacteriene, anumite medicamente si sarcina…

- Temerile oamenilor din luna martie, atunci cand se credea ca litrul de carburant va ajunge la 10 lei, par sa se adevereasca. In acea luna, statul a tinut sa linisteasca oamenii si le-a transmis ca nu sunt motive sa creada ca preturile vor exploda. Insa, in tot acest timp nu s-a facut nimic pentru a…

- Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa consumi scorțișoara zilnic. Consumul acestui ingredient poate aduce schimbari extraordinare in organism, dat fiind faptul ca scorțișoara este considerata un condiment sanatos. Studiile au aratat ca scorțișoara are proprietați antioxidante, antiinflamatoare,…

- Campania „Impreuna pentru Sarbatori in siguranța", coordonata la nivel județean de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, continua. Suntem in prag de mare sarbatoare, dar și in pragul unei mini vacanțe, prilej de socializare, calatorii și mese festive. Știm cu toții ca vor fi zile…

- Mulți oameni iubesc sa consume mancare de la restaurantele fast-food, iar cațiva dintre ei chiar exagereaza cu produsele de acest tip. Ce se intampla daca abuzezi de astfel de alimente? Toți oamenii trebuie sa știe efectele. Sanatatea ta nu este pusa in pericol daca doar o data pe saptamana mergi la…

- Viața poate fi plina de frustrari – o cearta cu soțul la micul dejun, un blocaj in trafic sau chiar o cafea varsata te poate face sa-ți dorești sa nu te fi dat jos din pat. Cum iți poți schimba starea de spirit cand ți-ai inceput ziua pe picior greșit? Cum poți impiedica supararile sa te traga in jos…

- La unitațile de primiri urgențe ale Spitalelor ”Grigore Alexandrescu” și ”Marie S. Curie” din București, a crescut simțitor numarul copiilor cu infecții respiratorii acute, gripa, dar și cu infecții cu rotavirus. In acest weekend, aproximativ 300 de copii pe zi au fost consultați la Unitatea de Primiri…