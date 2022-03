5 motive să cumperi o mașină second-hand dintr-un parc auto din Constanța Daca locuiești in Constanța și vrei sa-ți cumperi o mașina second-hand, poate primul gand ți-l indrepți catre vanzatorii privați, insa ar trebui sa iei in considerare și o vizita in parcurile auto din Constanța. Este posibil ca prețul de achiziție al mașinii sa fie puțin mai mare, insa poți fi sigur ca acesta se regasește intr-o serie de avantaje de nerefuzat. 1. Reputația Atunci cand incerci sa-ți cumperi o mașina second-hand de la un vanzator privat, nu vei putea afla niciodata foarte multe lucruri despre bunele sale intenții. Pe de alta parte poți verifica cu ușurința reputația… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

