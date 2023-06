Secția Pediatrie a Spitalului Județean Targu Jiu are in dotare, de astazi, cinci monitoare pentru funcții vitale. Acestea sunt aparate portabile de ultima generație. Achiziționarea acestor aparate a fost posibila datorita finanțarii asigurate de catre Consiliul Județean Gorj, in administrarea caruia se afla unitatea medicala. Consiliul Județean Gorj va achiziționa, anul acesta, o serie de echipamente medicale. Acestea sunt primele care au și fost livrate. In urmatoarea perioada vor intra in dotarea unitații medicale și doua frigidere mortuare, o masa pentru autopsie cu evacuare in exterior, un…