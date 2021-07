5 moduri în care să-ți păstrezi greutatea în concediul de vară Vacanța. Un moment mult așteptat in care relaxarea e pe primul plan. Insa uneori, din prea multa detașare e posibil sa omiți cateva aspecte alimentare care iți pot sabota silueta. Vei savura toate deliciile preferate, intr-o cantitate mare sau vei fi mai cumpatat? Anca Alungulesei, terapeut in nutriție și creatoare a metodei integrative de slabit Psiho-Dieta, este aici sa ne dezvaluie rețeta unui concediu fara kilograme in plus acumulate la intoarcerea acasa. Apa, somnul, proteinele in cantitate moderata, grasimile bogate in omega 3, legumele și verdețurile și starea continua de libertate și de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

