- In ultimele 24 de ore, in județul Alba au fost inregistrate 47 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, duminica, 28 februarie. In ultima saptamana, au fost 419 cazuri confirmate. De la inceputul pandemiei, 15.646 de persoane au fost confirmate pozitiv in județul Alba. Dintre…

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de Agricultura din Parlamentul European și membru al Grupului PPE, a avut o serie de intalniri cu liderii asociațiilor...

- Fundasul Andrei Ionut Peteleu a semnat, marti seara, pentru echipa de fotbal UTA Arad, a anuntat clubul de Liga I pe site-ul sau oficial. Nascut pe 20 august 1992, Peteleu joaca pe postul de fundas dreapta. A facut junioratul la Gloria Bistrita, in culorile careia a debutat…

- Nascut la 19 ianuarie 1946, Remus Vlad, fost fotbalist al FC Argeș, a implinit de curand frumoasa varsta de 75 de ani. S-a consacrat pe postul de fundas central la echipele Corvinul Hunedoara și FC Argeș. A antrenat pe Corvinul, U Cluj, Gloria Bistrita, Dinamo și Olimpia Satu Mare. Remus Vlad a fost…

- Primaria și Consiliul Local al municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2021, cu respectarea tuturor masurilor de ocrotire a sanatații publice, in contextul pandemiei generate…

- Justitia spaniola i-a acordat marti un regim de semi-libertate lui Antonio Troitino, fost membru marcant al grupului separatist basc ETA condamnat pentru peste 20 de asasinate, din cauza bolii grave de care sufera, informeaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit tribunalului Audientei Nationale, specializata…

- Autostrada 10, intre județele Cluj și Alba, va fi funcționala integral anul viitor, susține Mariana Ionița, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).