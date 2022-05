Stiri pe aceeasi tema

- ”Proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, prin Marea Neagra, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi au fost principalele subiecte pe care le-am discutat in cadrul intalnirii bilaterale pe care am avut-o cu Parviz Shahbazov – ministrul Energiei…

- UE discuta despre eliminarea subventiilor pentru cresterea animalelor, context in care Romania si-ar putea reorienta subventiile pentru culturile de soia, sector in care tara noastra are capacitatea de a deveni lider european, sustin reprezentantii Asociatiei Fermierilor Romani.

- Romania are capacitatea de a deveni lider european in cultura de soia, daca ar fi alocata anual o suprafata de aproximativ 700.000 de hectare, respectiv de cinci ori mai mult decat in prezent, potrivit Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca liderii coaliției au depus proiectul legii offshore. Președintele PNL spune ca aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale vor fi extrase anual din Marea Neagra iar Romania „va deveni un furnizor de securitate energetica regionala”.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, decizional, cu 269 de voturi „pentru”, 10 „impotriva” si sase abtineri, proiectul de lege asumata de coalitia de guvernare, care prevede ca salariul de baza minim brut in domeniul agricol este de minimum 3.000 lei lunar. Proiectul de lege face parte din pachetul…

- Potrivit proiectului, ”pana la sfarsitul anului 2022, pentru domeniul agricol, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…

- Modificarea Legii offshore a fost accelerata de coaliția guvernamentala Foto: facebook.com/cameradeputatilor Modificarea Legii offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor naturale în Marea Neagra, a fost accelerata de coaliția guvernamentala, dupa ce forma finala a fost agreata pâna…

- Marea coaliție de guvernare din Romania va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea sa parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru…