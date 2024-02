5 idei pentru o cină în 30 de minute Cele 5 zile de munca din saptamana ne pun uneori mult probleme pentru ca ni se pare ca o cina are nevoie de mai mult de jumatate de ora pentru a fi pregatita. Și oricat am fi de puțin pretențioși la mancare, o saptamana in care sa vedem pe masa același me Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta supa de post - supa falsa de pui - imita culoarea și gustul celei mai gustoase supe facute pe un pui de casa, insa este preparata doar din morcovi și țelina. La noi, aceasta supa se servește cu razalai facuți in casa in loc de taieței sau fidea. Totul este gata in cel mult o ora. Supa falsa…

- Conducatorul auto și-a așezat mașina pe intreaga lațime a șoselei, blocand complet traficul rutier pe raza localitații Bursuci din județul Vaslui. Nici macar o ambulanța care se deplasa la o urgența nu a putut sa treaca.

- In ediția de astazi a emisiunii Dialog intercultural, relatam de la un frumos eveniment dedicat scriitorului Valentin Talpalaru cu prilejul implinirii varstei de 70 de ani, manifestare culturala organizata, in localitatea natala, Targu Frumos, de catre reprezentanții Comunitații Rușilor Lipoveni din…

- Atenție maxima la drum. Accident dublu, la 10 minute distanța, s-a produs in localitatea Sarateni, din raionul Leova. Un Mercedes, urmat de un microbuz de ruta, au zburat de pe traseu, dupa ce ambii șoferi au pierdut controlul asupra volanului, anunța IGP.

- Belgia a avut parte de o partida lejera impotriva Azerbaijanului, scor 5-0, in ultima etapa a Grupei F a preliminariilor Euro 2024, iar atacantul Romelu Lukaku a facut spectacol, marcand de patru ori.

- Dupa nici doua minute jucate din meciul Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves, baschetbaliștii celor doua echipe au fost implicați intr-un scandal general. Trei dintre ei au fost eliminați. Dupa ce s-au intalnit pe 13 noiembrie in sezonul regulat din NBA, cele doua echipei s-au duelat in aceasta…

- Un copil este ucis, in medie, la fiecare 10 minute in Fașia Gaza, a declarat vineri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in fața Consiliului de Securitate al ONU, avertizand: „Nimeni nu este in siguranța”, transmite Reuters.

- Doar 25 de minute a rezistat Voința in derby-ul local al seriei secunde, din Liga a III-a cu Metalul. Adi Moldovan debloca tabela și confirma, daca mai era nevoie, diferența semnificativa de valoare dintre cele doua echipe. Același Moldovan dubla avantajul gazdelor doua minute mai tarziu, inlaturand…