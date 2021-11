5 idei de tinute casual pentru sezonul rece Daca sezonul rece si-a intrat in drepturi, cu siguranta iti indrepti atentia catre hainele groase si incaltamintea pe masura. Totusi, doar pentru ca temperaturile ridicate au disparut, nu inseamna ca tinutele trebuie sa fie haotice. Poti obtine outfituri excelente pentru toamna si iarna care sa iti tina de cald dar care sa te faca si sa arati extraordinar. Te caracterizeaza stilul vestimentar casual? Iata ce tinute casual sa abordezi in sezonul rece, din randurile de mai jos! Rochii si bocanci Nu vrei sa renunti la rochii in sezonul rece? Nici nu este nevoie! Poti opta pentru rochiile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

