- Cel puțin opt persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters.…

- Generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al armatei americane in Europa, a prezentat pentru CEPA (Centrul pentru Analiza Politicii Europene) factorii care trebuie luați in considerare inaintea ofensivei anticipate a Ucrainei. 1. Aniversarea Zilei Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, sustine ca angajatii mai putin onesti, care iau „spaga in continuare” arunca o anatema asupra unei intregi institutii, iar acestia trebuie eliminati pe rand. „Sunt aproximativ 20.000 de angajati. Poate ca sunt si mai multi.…

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…

- Cel putin 45 de persoane au fost ranite in nord-estul Afganistanului dupa ce acoperisul unei case s-a prabusit in timpul unei ceremonii de nunta, a anuntat marti politia, transmite dpa.Potrivit autoritatilor, tragicul incident a avut loc luni, in provincia Kapisa, intr-un sat din districtul Nijrab.…

- "A avut loc un accident in care a fost implicat un autobuz apartinand unei companii private care transporta turisti din Guadalajara, statul Jalisco (vest), catre Guayabitos", in statul Nayarit, o destinatie turistica cunoscuta pentru plajele sale de la Oceanul Pacific, a raportat Pedro Nunez, seful…

- Amendamentele au fost depuse de guvern in toamna anului trecut, in Duma de Stat, camera inferioara a legislativului federal rus, in contextul campaniei militare din Ucraina, cu motivatia ca trebuie consolidat Codul Penal pentru a pedepsi mai aspru infractiunile de terorism si pe cele impotriva fundamentelor…

- Larisa Iordache este implicata intr-o noua relație de puțin timp. Cristian Chirița este noul iubit al fostei gimnaste, iar sportivul s-a iubit in trecut cu Bernadette Szocs. Larisa Iordache este de puțin timp impreuna cu Cristian Chirița, jucator de tenis de masa. Fosta gimnasta s-a indragostit iremediabil…