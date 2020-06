Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de investitii "Conducta de transport gaze naturale pe directia Sighetu Marmatiei - Viseul de Sus - Borsa" a fost declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale printr-o Hotarare de Guvern, adoptata in cadrul sedintei de miercuri, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei…

- Echipele Delgaz Grid vor fi pe teren pentru a asigura alimentarea cu gaze naturale și energie electrica a celor peste 3 milioane de consumatori, insa activitatea de relații cu publicul va continua sa se desfașoare exclusiv online, respectiv telefonic și in timpul starii de alerta. Astfel, preluarea…

- Foarte putine locuinte din Romania folosesc pentru incalzire gazele naturale; 3 din 10, potrivit statisticilor. Locuitorii judetului Vrancea ar putea fi racordati in scurt timp la reteaua de distributie a gazului metan, dupa ce reprezentantii Transgaz au discutat cu mai multi primari din zona. Conform…

- Petuniile sunt florile lunii mai. Luna mai este, tradițional luna in care acestea infloresc. Acestea apar de la sfartitul lunii aprilie si rezista pana toamna,in funcție de conditiile climatice și de temperatura. Originare din America de Sud (Argentina, Brazilia), petuniile au cucerit Europa , relativ…

- Asociatia Dominocost, un ONG infiintat in anul 2018 cu sediul in Bucucresti, a actionat in instanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, solicitand anularea a doua acte de mediu care se refera la infiintarea unei statii de masurare a gazelor naturale si a unui centru de control in comuna Tuzla,…

- “S.C. GAZ EST S.A. anunța: In data de 04.04.2020, pe str. Vasile Catarama din mun. Vaslui, s-a inregistrat o avarie la nivelul sistemului de distribuție gaze naturale, cauzata de lucrarile efectuate pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu apa potabila. In aceasta situație, s-a impus sectorizarea…

- Cluburile sportive si federatiile vor beneficia, in baza unei hotarari adoptate de Guvern, de o amanare la plata a serviciilor de utilitati, electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, dar si a chiriei imobilelor in perioada starii de urgenta, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…