5 caracteristici de fier ale zodiei săgetător. Cu ce iese, de fapt, în evidență! 5 caracteristici de fier ale zodiei Sagetator. Cu ce iese, de fapt, in evidența! Sagetatorii au puncte slabe, dar și puncte tari, insa este bine sa le știi inainte de a intra in viața acestei zodii. Mulți nu pot sa faca fața unui Sagetator și uneori lucrurile pot fi ințeles greșit. In primul rand despre Sagetator trebuie sa știi ca este o zodie generoasa, sincera, sociabila, dar și indenependenta. 5 caracteristici de fier ale zodiei sagetator. Cu ce iese, de fapt, in evidența! La polul opus insa, Sagetatorul este mandru, iar asta va parea sfidator pentru unele persoane. De asemenea, aceasta zodie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 1 iunie 2022 spune ca nativii din zodia Sagetatorului vor avea parte de un inceput de luna extraordinar. Astrele au rezervat multe surprize pentru toți nativii din zodiac. Mai mult, Luna va forma o conexiune armonioasa cu zodia Gemenilor și va avea o influența pozitiva asupra tuturor…

- Toate zodiile au puncte forte și puncte slabe. Ei bine, astazi iți vom prezenta trasaturile puternice ale zodiei Balanța. Dupa cum le spune și numele, acești nativi sunt cei mai echilibrați din tot zodiacul. Iata ce alte calitați au aceștia!

- Toate zodiile au puncte forte și puncte slabe. Ei bine, astazi iți vom prezenta trasaturile puternice ale zodiei Gemeni, nativii care se fac imediat remarcați. Iata ce alte calitați au aceștia!

- Toți nativii zodiacului au puncte forte, dar și puncte slabe. Ei bine, zodia Fecioara are și ea cateva puncte slabe care nu o favorizeaza deloc. Astrele spun despre ei ca sunt cei mai bagacioși din tot zodiacul. Iata și alte defecte pe care le au!

- Persoanele din zodia Rac sunt extrem de sensibile și familiste. Cu toții avem puncte sensibile, așa și in cazul Racului, care este uneori prea sensibil și oarecum rușinos in anumite situații. Sunt foarte pretențioși la partenerul de viața, iar atunci cand ajung sa puna sentimente se implica in totalitate…

- Cu toții știm ca zodiile au puncte slabe și puncte forte. Ei bine, astazi va prezentam care sunt defectele zodiei Scorpioni. Acești nativi sunt foarte geloși și razbunatori, iar la ei dragostea se transforma in ura cu ușurința.

- Zodia Taur este una dintre cele mai norocoase și favorizate semne astrale ale zodiacului. Aceasta zodie este predestinata succesului, fiind un semn astral privilegiat de catre destin. Deși este guvernata de Venus și are toate energiile pozitive asupra sa, trebuie sa știi ca aceasta zodie are și puncte…

- Horoscopul zilei de 15 martie 2022 îi sfatuiește pe nativii din zodia Sagetatorului sa fie foarte atenți la sanatatea lor. Astrele spun ca ar trebui sa se puna mai des pe primul loc și sa nu se lase influențați de parerile celor din jur cu ușurința. Nativii din zodiac vor avea de trecut…