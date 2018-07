5 avantaje pe care ti le aduce punctualitatea in viata profesionala

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Rengle a dezvaluit ca ultima data a avut o relatie cu un barbat. Nu s-a ferit deloc, nu ii mai este frica de gura lumii si face ce simte. Crede ca iubirea este mai presus de toate, tocmai de aceea a avut si mesajul sugestiv in cadrul competitiei pe care a castigat-o. „Eu sunt deschis,…

- Horoscop saptamanal BANI. Din punct de vedere al banilor nostri, cum ii facem sau cheltuim, ce oportunitati sau piedici avem, saptamana 4 – 10 iunie 2018 aduce pe de-o parte o usurare a efectului lui Uranus in Taur care defineste noua noastra realitate despre bani de acum incolo timp de 8 ani, dar…

- Berbec Inceputul lunii iunie aduce vesti bune in plan sentimental, intrucat vei reusi, in sfarsit, sa rezolvi problemele care iti dadeau batai de cap de ceva timp. Ba mai mult, persoanele care isi doresc o familie au toate sansele sa-si indeplineasca aceasta dorinta, intrucat luna iunie este…

- Dezvoltarea personala ca deziderat nu e chiar un moft, asa cum apreciaza multi dintre cei care considera ca formarea se face in anii de scoala si apoi, natural, pe parcursul activitatii pofesionale. Potrivit psihoterapeutului si psihologului clinician Erna Constantin, dezvoltarea personala poate incepe…

- Retineti ca este vorba de ceva FOARTE MARE pentru noi. Ceva in viata ta se va schimba, de la o conceptie prin care vei vedea totul diferit, la un mod de viata schimbat. Sa ne bucuram, sa ne suflecam manecile sau sa ne temem? Vom vedea! Cert este ca ultima data cand Uranus a fost in Taur s-a intamplat…

- Ce spune Sore Mihalache despre al doilea copil? Artista exclude sa-i faca un frațior sau o surioara fetiței sale in viitorul apropiat. Nu pentru ca nu și-ar dori inca un bebeluș, ci pentru ca vrea sa-și vada de cariera, inainte de a ramane din nou gravida. Viața lui Sore Mihalache s-a schimbat radical…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este "schimbare" - schimbare de idei,…

- Planeta puterii, transformarii si a intensitatii absolute te poate face sa iti vina sa fugi si sa te ascunzi. Insa nu te teme. Pluto retrograd 2018 este un moment super potent ca sa iti imbratisezi umbra si sa o scoti la lumina. Pluto retrograd are loc o data pe an iar in 2018 incepe de duminica…