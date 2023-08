Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, miercuri, suspendarea din functie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce, luni, o tanara de 24 de ani a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, informeaza News.ro.„Astazi (n.r. - miercuri) am luat hotararea de suspendare…

- Sfantul Ștefan este considerat ocrotitorul celor care sufera nedreptate, al celor bolnavi de pietre la rinichi și al celor care au probleme cu vorbirea. In acest articol, vom afla mai multe despre viața, moartea și minunile Sfantului Ștefan, precum și despre tradițiile și obiceiurile legate de aceasta…

- Timeea Ștefanescu este una dintre cele mai medaliate sportive din lotul național de kempo. Puștoaica de 17 ani din Lupeni a cucerit patru medalii de aur la Campionatul mondial din acest an și o centura K1. Fata a terminat clasa a XI cu a doua medie din școala, se pregatește pentru BAC-ul de anul viitor…

- Un barbat din Lupeni, județul Hunedoara, care a patruns intr-o cladire de birouri a unei societați comerciale din Targu Jiu, județul Gorj, de unde a furat doua siefuri in care se aflau 300.000 de lei a fost arestat preventiv.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a cinci adjuncți ai procurorului general și ai șefilor DNA și DIICOT. Ministrul Justitiei a transmis urmatoarele propuneri de numiri: – in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului…

- In data de 8 iunie 1930, Parlamentul l-a proclamat pe printul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al Romaniei, sub numele de Carol al II-lea (1930-1940). La aceeași data, dar in 1951 se naște celebra cantareața Bonnie Tyler, iar in 1967 moare poeta Otilia Cazimir.

- Dupa doua victorii in luna martie, in Andorra si cu Belarus, acasa, nationala Romaniei continua in iunie parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania, informeaza FRF. Vineri, 16 iunie, ora 21:45, stadion Fadil Vokrri (Pristina): KOSOVO – ROMANIA Luni, 19 iunie,…

- O mama nu mai are liniște inca din anul 1996, asta dupa ce a lasat-o pe fiica ei la orfelinat și a semnat ca aceasta sa fie infiata. Lidia a nascut in 1991 pe cand avea varsta de 14 ani, iar mama ei a fost cea care i-a spus sa nu pastreze fetița deoarece nu aveau condiții.