- Israel, una dintre țarile campioane la nivel planetar atunci cand vine vorba despre vaccinarea anti-Covid, se confrunta din nou cu o creștere exponențiala a cazurilor de coronavirus. Varianta Delta a virusului, o varianta mult mai contagioasa, s-a raspandit atat de rapid in aceasta țara, incat numarul…

- CHIȘINAU, 17 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 57 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova, cu doua mai puține in comparație cu ziua de miercuri. Astfel, bilanțul cazurilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 255 994.…

- CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Alte 75 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 964 de teste. © Sputnik / Rodion ProcaAr fi posibila vaccinarea anti-Covid in farmacii: Ce spun experții Toate cazurile de astazi sunt cu transmitere…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 424 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce marți au fost confirmate 329 de persoane infectate cu virusul COVID-19. © Sputnik / Mihai CarausVaccinarea impotriva…

- Un ordin emis la inceputul lunii de catre Ministerul Sanatații le permite spitalelor sa organizeze vizite ale rudelor sau reprezentanților legali ai pacienților suferinzi de forme severe de COVID-19. Aceste vizite pot dura maximum 15 minute și trebuie respectate toate masurile de siguranța impuse de…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca alte 7.421 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore. In total, de cand a inceput campania de imunizare in țara noastra au fost vaccinați 86.016 de cetațeni.

- Peste 1500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, la terapie intensiva Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. România a depașit în premiera pragul de 1.500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, aflate la terapie intensiva. Numarul real al cazurilor grave este însa…