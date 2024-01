Stiri pe aceeasi tema

- O femeie transporta in bagajul de cala zeci de flori de mina. Acesta a fost prins pe aeroportul din Cluj. „Marfa” trebuia sa ajunga in Marea Britanie. Zeci de flori de mina, posibil a face parte din patrimoniul național, au fost gasite in bagajul de cala al unei femei, pe aeroportul din Cluj. Politistii…

- Politistii de frontiera de la Aeroportul din Cluj-Napoca, impreuna cu reprezentanti ai Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj, au gasit, in bagajele unei femei, 45 de flori de mina care ar putea face parte din patrimoniul cultural n

- Politistii de frontiera de la Aeroportul din Cluj-Napoca, impreuna cu reprezentanti ai Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj, au gasit joi, in bagajele unei femei, 45 de flori de mina care ar putea face parte din patrimoniul cultural national, relateaza News.ro.Politistii de frontiera au fost solicitati…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu cei din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au facut joi o descoperire mai putin obisnuita. In bagajele unei femei au gasit nu mai putin de 45 de flori de mina, susceptibile a face parte…

- Descoperire mai putin obisnuita facuta de politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj-Napoca! O femeie din Tulcea a fost prinsa cu zeci de flori de mina in bagajul de cala, cand incerca sa zboare catre Marea Britanie.„Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu colegii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au facut ieri o descoperire mai putin obisnuita. Astfel, in bagajele unei femei au gasit nu mai putin de 45 de flori de mina susceptibile…

- Politistii de frontiera din Aeroportul Cluj Napoca au gasit in bagajul de cala al unei femei 45 de flori de mina posibil din patrimoniul national. Ieri, in jurul orei 17.35, ofiterii de securitate au sesizat faptul ca, in bagajul de cala al unei persoane care calatorea cu un zbor cu destinatie Marea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca, impreuna cu colegii din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Aeroport Cluj au facut ieri o descoperire mai putin obisnuita. Astfel, in bagajele unei femei au gasit nu mai putin de 45 de flori de mina susceptibile…