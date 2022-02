444 de cazuri noi de COVID-19 în Dolj Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 444 de cazuri noi de COVID-19, la 2576 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta, astfel: Nr. probe recoltate RT- PCR: 834Nr. probe recoltate teste rapide: 1742Nr. persoane vaccinate doza I 14.02.2022: 51Nr. persoane vaccinate doza a II-a 14.02.2022: 81 Nr. persoane vaccinate doza a III-a 14.02.2022: 99Nr. persoane vaccinate doza I : 270779Nr. persoane vaccinate doza a II-a: 190865 Nr. persoane vaccinate doza a III-a: 77155Nr. total doze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anunțat sambata, 5 februarie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 831 de cazuri noi de COVID-19, la 2.573 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta, astfel: Nr. probe recoltate…

- Direcția de Sanatate Publica Dolj a transmis ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 432 de cazuri de COVID-19, la 1.721 de teste efectuate. Situația epidemniologica se prezinta astfel: Nr. probe recoltate RT-PCR: 704Nr. probe recoltate teste rapide: 1.017Nr. persoane vaccinate doza I 19.01.2022:…

- Numarul celor care aleg sa se imunizeze anti-Covid cu prima doza, in Dolj, este in continua scadere. In ultimele 24 de ore, mai puțin de 400 de persoane și-au inceput schema de vaccinare. Nr. probe alocate de DSP: 177 Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 109 Nr. probe recoltate teste rapide: 1627…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 18 cazuri noi de COVID-19, la 461 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: Nr. probe alocate de DSP: 58Nr. probe recoltate…

- Prefectura Dolj a anuntat ca numarul de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 24 de ore a ajuns la 23, la 1.087 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: Nr. probe alocate de DSP: 88· Nr. probe recoltate…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrtate 6 cazuri noi de COVID-19, la 445 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: Nr. probe alocate de DSP: 52Nr. probe recoltate la cerere…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 19 cazuri noi de COVID-19 și 732 de persoane s-au vaccinat cu prima doza. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta, astfel: Nr. probe alocate de DSP: 242Nr. probe…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 78 de cazuri noi COVID-19, la 1.377 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta, astfel: Nr. probe alocate de DSP: 203Nr. probe recoltate la cerere…