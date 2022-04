Stiri pe aceeasi tema

- Aniversata in fiecare an la 3 aprilie, data la care, in anul 1850, domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului Obstesc, semnand actul de infiintare a jandarmeriei: „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi”, institutie care si-a asumat de-a lungul timpului…

- Evenimentele organizate urmaresc sa celebreze realizarile asistenților sociali și sa promoveze rolul asistentului social in randul comunitații in vederea transmiterii unui mesaj comun la nivel internațional cu privire la conștientizarea contribuțiilor din domeniul social și nevoia acțiunilor ulterioare.…

- · cinci stejari vor purta numele unor localitați bacauane in care s-au dus lupte in cele doua razboaie mondiale La Capela Eroilor Neamului ,,Inalțarea Domnului” din comuna Udești, județul Suceava, vor avea loc, joi, 31 martie, un ceremonial religios și plantarea a 16 ,,Stejari ai Memoriei” pentru omagierea…

- Sala de Atletism Bacau a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, cea de-a 43-a ediție a Turneului Național „Cupa Marțișorul”, competiție de judo pentru categoriile U12, U14 și U16 organziata de catre Direcția Județeana de Sport Bacau, Asociația Județeana de Judo Bacau și Judo Club Royal Bacau. Saltelele…

- Noul punct de lucru va asigura relația directa cu cetațenii din municipiul Onești și din cele 16 UAT-uri din zona Vaii Trotușului. Biroul Zonal Onești va contribui la simplificarea relațiilor dintre administrația județeana și cetațenii din zona care nu utilizeaza portalul de servicii electronice al…

- In perioada 08.03.2022 – 10.03.2022, o delegație a Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj – Napoca, sub coordonarea domnului comisar șef dr. Liviu-Gabriel DUMITRU, directorul școlii, a participat la un schimb de experiența la sediul Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…