4 propuneri prin care o agenție SEO îți va dovedi că vrea să aveți succes împreună! Orice agentie SEO care se respecta ar trebui sa poata realiza un audit al site-ului clientului, sa faca modificarile tehnice necesare in timpul procesului de optimizare on-page (imbunatatirea meta titlurilor si meta descrierilor, heading-urilor, textelor pentru homepage si categorii etc) si sa dezvolte o strategie de comunicare off-page eficienta (crearea de backlink-uri pe site-uri cu autoritate mare). Cu alte cuvinte, o agentie competitiva va „bifa” fara prea mari probleme toate cerintele unei optimizari SEO „ca la carte”, aplicand aproximativ aceeasi reteta tuturor clientilor, indiferent de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

