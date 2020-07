4 iulie 1896: Apare la Constanta primul numar al publicatiei saptamanale, "Columna Ovidiu"

Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme primesc pe net revista „Destine literare” ce apare din anul 2007 la Montreal, Canada. Directorul acestei reviste este romanul nascut pe data de 7 iulie 1947 in comuna Amaraști din județul Valcea. In paginile acestei publicații am regasit semnaturile multor scriitori romani din țara și…

- REZULTATE… Numar impresionant de contestatii la Liceul “Mihail Kogalniceanu” (LMK), singura unitate de invatamant din judet cu procent de promovabilitate de 100%. In jur de o suta de absolventi, din cei 175 inscrisi la examen, au cerut recorectarea lucrarilor. Multi dintre ei au medii de peste 9, insa…

- Un numar de 31 de calugari de la Manastirea Putna au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus. Potrivit autoritatilor sucevene, in total au fost testate cateva zeci de persoane la Manastirea Putna, iar 31 dintre acestea au fost depistate…

- Centrul de Cultura al Judetului Covasna va prezenta luna aceasta, online, mai multe filme documentare avand ca tema mestesugurile traditionale din zona, realizate in ultimii ani in cadrul unui proiect finantat din fonduri norvegiene. Directorul institutiei, Imreh Marton Istvan, a declarat, marti, ca…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sanatații (EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD) In timpul unei conferinte de presa sustinuta la Geneva, la 8 aprilie, la sediul central al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat ca a primit „remarci…

- Lucratori ai Biroului Judetean de Politie Transporturi, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului Judecatoriei Medgidia, au desfasurat o actiune de combatere a braconajului piscicol, pe limesul dunarean, in urma careia au confiscat peste 200 kg de peste si scule de pescuit, informeaza…

- Nemții se pregatesc de reluarea campionatului. Toate echipele din Budesliga au reluat antrenamentele, iar primele meciuri ar putea avea loc la inceputul lunii mai. Insa fara fani. Directorul executiv al Bundesliga, Christian Seifert, a vorbit despre reluarea campionatului, care va avea loc in condiții…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Targiu-Jiu anunta deschiderea unui dosar penal care il vizeaza pe directorul Spitalului Judetean din localitate. Anchetatorii sustin ca spitalul ar detine un aparat de tip PCR care poate fi folosit pentru diagnosticarea infectiei cu noul coronavirus, insa directorul…