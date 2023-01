4 crize majore lovesc lumea în 2023: Cele mai mari 10 riscuri globale Centrul Stimson (SC) din Washington, specializat pe analize mondiale realizate pentru Comunitatea de Informații din Statele Unite, a publicat o ampla analiza privind cele mai mari 10 riscuri globale din 2023. Experții prevazusera in 2022 invazia Ucrainei de catre Rusia, creșterea prețului petrolului la 100 de dolari barilul, precum și datoriile mari ale țarilor in curs de dezvoltare. Pentru 2023, analiștii americani de la SC au prognozat printre altele, continuarea multiplei crize generate de razboiul din Ucraina, o insecuritate alimentara globala, dar și un impact major al schimbarilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

